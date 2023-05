Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mannheim ist bekannt für seine Quadrate. Jene 144 Blöcke, die heute vor allem mit Warenhäusern und Shopping in Verbindung gebracht werden. Aber das war nicht immer so, wie ein Vortrag über die City-Historie deutlich machte. Die Innenstadt als Welt der Geschäfte ist also nicht in Stein gemeißelt.

Am Anfang war eine Doppelsternanlage: Mit der von Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz in Auftrag gegebenen Festung Friedrichsburg unweit des Rheinufers und der um 1607 planmäßig