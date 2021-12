Eine Stadt lebt von ihren Bewohnern. Diese Menschen haben im abgelaufenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt.

Jennifer Yeboah: Die Neckarstadt-West ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Wer neu hier ankommt, bleibt oft nicht lang. Das macht die Arbeit für Quartiersmanagerin Jennifer Yeboah schwierig, aber gleichzeitig sehr spannend. Dem Kiez eilt ein Ruf voraus, im Guten wie im Schlechten. Als multikulturell, vielfältig und bei Studenten wie Künstlern beliebtes Viertel, aber auch als Problembezirk bis hin zur „No-go-Area“ wird die Neckarstadt-West bezeichnet. Seit 1998 lebt Yeboah nun schon hier.

Ralf Eisenhauer: Auf den „ewigen Bürgermeister“ zu folgen, ist nicht leicht. Für ihn aber ist es das Größte. 32 Jahre war Vorgänger Lothar Quast im Amt. Ralf Eisenhauer pflegt gerne den persönlichen Kontakt. Freundlich und unaufdringlich. Das hat er in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat so getan, und als Bürgermeister will er das beibehalten. Die Dezernate des 52-Jährigen: Planung, Bauen, Immobilienmanagement, Stadterneuerung, Wohnungsbau, Verkehr und Sport.

Holger Gremmers: Sein Leben hat viele Tiefpunkte. Das macht seine Geschichte umso beeindruckender. Lange ist der Mannheimer drogenabhängig. Der 53-Jährige berichtet von Verhaftungen und Entziehungskuren. Im Jahr 2009 bringt ein Fünf-Kilometer-Lauf die Wende in seinem Leben. Der Sport wird zum Anker. Seit zehn Jahren ist er nicht nur clean, sondern Extremsportler. Sein letzter Lauf in den Vogesen geht über 200 Kilometer. In 44 Stunden legt er 10.000 Höhenmeter zurück.

Jonathan Morten Kesseler: In einer Bar im Jungbusch hat man den Anspruch, den Drink an die Stimmung des Gasts anzupassen. Eine Fachzeitschrift hat das „Ihro“ für ihr Konzept ausgezeichnet. Die Cocktail-Bar kann sich nun zu den besten Bars Deutschlands zählen – belohnt mit dem „Mixology Award“, dem „Oscar“ der internationalen Barkultur. Der Betreiber Jonathan Morten Kesseler (37) und sein Partner Felix Wenzel spielen damit in einer Liga mit Locations in Hamburg, Frankfurt und Berlin.

Tina Nailor: Manchmal bestimmen Zufälle das Leben. Bei Tina Nailor ist das so. Sie erlebt einen unglaublichen und einen kuriosen Moment. Einmal ist ein Mann im Spiel. Ein anderes Mal der Job. Und der führt sie zurück nach Mannheim. Nailor lebt seit zwei Jahrzehnten in den USA. Die Bundesgartenschau 2023 bedeutet für die 48-Jährige eine Heimkehr. Als Projektkoordinatorin eines Ideenwettbewerbs zum Thema erneuerbare Energien ist Tina Nailor an der Veranstaltung beteiligt.

Deborah Musso: Ihr Mischlingsrüde Joko ist zu einem kleinen Star geworden in seinem Viertel in der Innenstadt. Jahrelang liegt er vor der Galerie der Foto-Künstlerin. Damit ist plötzlich Schluss. Zwei Bürger beschweren sich beim Ordnungsamt. Die Stadt erteilt dem zehnjährigen Mischlingsrüden ein Gehweg-Verbot. Er muss seinen Stammplatz im Freien räumen und beobachtet nun von innen das Geschehen. Die kuriose Geschichte aus den Mannheimer T-Quadraten geht viral.