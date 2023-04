Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sind immer die Sieger, die die Geschichte schreiben. So ist es wenig verwunderlich, dass so manche Gräueltat nur nach und nach in den Büchern auftaucht. Das war mit der deutschen Kolonialzeit nicht anders. Mannheim spielt in dieser Epoche eine besondere Rolle.

Er galt als Abenteurer, Alpinist und Pfälzer Lohengrin. Lange Zeit wurde von Theodor Bumiller (1864-1912) nur die beschönigende Seite erzählt: die Erstbesteigung des Piz Palü, seine Fechtsiege