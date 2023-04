Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verwaiste Tische, eingetrocknete Zapfanlagen und kalte Küchen – in der Gastronomie herrscht seit dem 17. März Stillstand. Manche gleichen zumindest einen Teil der Verluste durch Lieferservice und Take-away-Angebote aus. In der Sterneküche funktioniert dieses System nicht. Ein Gespräch mit dem Mannheimer Koch Tristan Brandt über Masken, Handschuhe und die Freude am Essen.

Ihr Arbeitstag umfasst normalerweise mindestens zwölf Stunden. Wie kommen Sie mit der erzwungenen Ruhephase klar?

Ich bin ja auch noch Geschäftsführer der Engelhorn-Gastronomie