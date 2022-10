Am Dienstag, 18. Oktober, findet um 18 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Nürnberg im Carl-Benz-Stadion statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, steht den Heimfans für die Anreise mit dem Auto der Großparkplatz P20 kostenfrei zur Verfügung. Er umfasst rund 6000 Parkplätze und könne am Spieltag über beide Fahrtrichtungen der Wilhelm-Varnholt-Allee (B37) angefahren werden. Das Carl-Benz-Stadion erreichen die Besucher vom Großparkplatz P20 fußläufig über einen barrierefreien und ausgeschilderten Fußweg in rund 15 Minuten. Die Parkplätze 2 und 3 am Friedensplatz seien am Veranstaltungstag den Gästefans vorbehalten.

Generell empfiehlt die Stadt Mannheim allen Veranstaltungsbesuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit der Eintrittskarte für das Carl-Benz-Stadion können die Fans kostenfrei den öffentlichen Nahverkehr des VRN nutzen und mit der Straßenbahn 6 und den Zusatzzügen direkt vors Stadion fahren.