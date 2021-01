Die Silvesterbilanz des Polizeipräsidiums Mannheim fällt positiv aus: Der Großteil der Bevölkerung habe sich an die geltenden Corona-Beschränkungen gehalten, teilte das Präsidium am Freitagmorgen mit. Registriert wurden in der Quadratestadt demnach 90 Ruhestörungen, sechs Körperverletzungen und 14 Streitigkeiten. Meist handelte es sich dabei um Ereignisse bei privaten Feiern. Außerdem zählte die Polizei drei unerlaubte Partys. Diese wurden umgehend beendet, 41 Feierlustige erwartet nun Post vom Ordnungsamt. Bei Straßenkontrollen wurden in der Zeit der Ausgangssperre 370 Autos kontrolliert, 298 Menschen müssen mit Anzeigen rechnen, weil sie ohne triftigen Grund im Freien waren.