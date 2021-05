Der Luisenpark bekommt ein neues Gesicht. Für diese Schönheitsoperation muss der Teil zwischen Gondoletta-Anleger und Pflanzenschauhaus nach und nach freigeräumt werden. Im Weg sind Betriebshof und Großvoliere. Und die Pinguingehege. Für die Stars des Parks heißt das: Sie haben einen großen Umzug vor sich.

In einem ersten Schritt steht nun für die Pinguine eine Reise an. „Der Zoo in Frankfurt hat im Mai 2019 eine neue Anlage für Humboldt-Pinguine eröffnet, die noch Aufnahmekapazität hat – ein glücklicher Zufall für uns, denn wir hatten ein paar Wunschkriterien für das Übergangszuhause unserer Lieblinge: klimatisch vergleichbar, Zusammenbleiben der kompletten Gruppe, räumliche Nähe und natürlich insgesamt eine gute Unterbringung. Das alles hat in Frankfurt gut gepasst“, sagt Christine Krämer, Zoologin bei der Mannheimer Stadtpark-Gesellschaft.

Mitte Juli fanden noch einmal letzte tiermedizinische Untersuchungen statt. Dann gab es grünes Licht für die Reise vom Neckar an den Main. „Den Transport werden wir früh morgens organisieren, wenn es noch nicht so heiß ist. Dazu haben wir spezielle Transportboxen mit unseren hausinternen Schreinern angefertigt“, berichtet Krämer. In Frankfurt gehe es dann erst einmal in Quarantäne, bevor die Pinguine ihre Frankfurter Mitbewohner kennenlernen dürften. Am 19. August ist es so weit.

Tschüss, Pinguine

Ab sofort wird der Bereich zum Pinguingehege, der wegen Corona gesperrt war, nun vorübergehend geöffnet, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, sich von den kleinen Frackträgern zu verabschieden. „Wir wissen, dass die Pinguine zu den besonders beliebten Tieren bei den Besuchern gehören und haben uns daher Gedanken gemacht, wie wir trotz der momentan erforderlichen Maßnahmen den Besuch noch einmal ermöglichen können“, sagt Stadtspark-Geschäftsführer Joachim Költzsch.

Auf das neue Gehege können sich die aus Südamerika stammenden Publikumslieblinge allemal freuen. „Allein die Wasserfläche im neuen Gehege ist nach derzeitiger Planung dreimal so groß wie die bisherige. Die neue Anlage wird ein Wasserbecken mit unterschiedlichen Tiefen und Einsichten für Besucher auf Wasserebene haben. An der tiefsten Stelle ist eine Panoramascheibe eingeplant“, erklärt Philipp Goldschmidt, Projektleiter für die Neue Parkmitte. Der Landteil soll ebenso deutlich vergrößert werden.

Der neue Park und die Bundesgartenschau

Rund um den südlichen Teil des Kutzerweihers soll in verschiedenen Abschnitten die Neue Parkmitte des Luisenparks entstehen. Alle Neubauten sind so geplant, dass sie sich sanft in die bestehende Landschaft und Pflanzenwelt des Parks einbetten – zur Bundesgartenschau 2023 und darüber hinaus. „Mit der Umsetzung dieses ersten großen Bauabschnitts wird ein neuer attraktiver Anziehungspunkt zur Bundesgartenschau entstehen. Der Luisenpark wird sich als zweiter Veranstaltungsort der Bundesgartenschau innovativ und zukunftsorientiert präsentieren“, meint Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga 23.

Die Bundesgartenschau in Mannheim wird von April bis Oktober 2023 auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände und im Luisenpark stattfinden, der bereits 1975 Teil der damaligen Bundesgartenschau war. Per Seilbahn wird der Mannheimer Stadtpark über den Neckar hinweg mit dem über 60 Hektar großen, neu entstehenden Landschaftspark im Nordosten der Stadt verbunden sein. Das Gartenschaugelände ist Teil des Grünzugs Nordost, der 230 Hektar Grünflächen miteinander verbinden soll. Ein neues Naherholungsgebiet entsteht, das vom Käfertaler Wald über die Vogelstang-Seen und die Feudenheimer Au bis zum Luisenpark reicht. „Darüber hinaus wollen wir 2023 den über 2,1 Millionen erwarteten Besuchern Lösungen geben auf drängende Probleme in den Bereichen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung“, erklärt Michael Schnellbach.