Die Kinder aus suchtkranken Familien stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der Suchtaktionswoche. Wie diesen geholfen werden kann, darüber hat der Drogenverein Mannheim informiert.

„Es ist eine Kindheit im Schatten elterlicher Sucht“, sagt Talina Tatomir-Yeboah vom Drogenverein. Sie betreut das Angebot Hilf.Kids. Kinder aus Suchtfamilien hätten ein sechsfach erhöhtes Risiko haben, selbst einmal in eine Suchtkrankheit abzurutschen, „aber sie haben trotzdem die Chance, sich zu gesunden Erwachsenen zu entwickeln“, so Tatomir-Yeboah. Wichtig dafür seien zum einen feste Bezugs-, und Vertrauenspersonen. Außerdem sei das offene Gespräch wichtig. „Kinder sind vor allem überfordert, wenn sie nicht wissen, was los ist. Und im Umgang mit Kindern wird zu oft verharmlost“, erklärt die Expertin.

Mit verheerenden Folgen. So werde rund ein Drittel dieser Kinder später ebenfalls suchtkrank, ein weiteres Drittel habe psychische oder soziale Störungen. Dabei geht es um eine nicht unbedeutende Anzahl: Drei Millionen Kinder leben in Deutschland bei alkoholkranken Eltern.

Zehntausende Kinder in Suchtfamilien

Umso wichtiger sei es deshalb, gerade die Vertrauenspersonen der Kinder zu schulen, weshalb bei der diesjährigen Aktionswoche die Fachkräfte in den Kindertagesstätten besonders angesprochen sind. Und das gleich in großen Teilen der Region, hat in diesem Jahr doch Worms die Leitung im Kooperationskreis Suchtprävention Rhein-Neckar.

In Worms leben rund 3300 Kinder in Suchtfamilien. In Ludwigshafen sind es rund doppelt so viele und in Mannheim stehen beinahe 10.000 Kinder unter diesem familiären Druck. „Schätzwerte“, stellte Philip Gerber, Geschäftsführer des Mannheimer Drogenvereins, klar. Denn nur die Anzahl der Kinder mit alkoholkranken Eltern fuße auf einigermaßen soliden Daten. Zwischen 40.000 und 60.000 Kinder leben hingegen bei Eltern, die illegale Suchtmittel konsumieren. Medien-, Online- oder Glücksspielsucht seien noch schwerer zu erfassen. Und: Ein Quervergleich zu Kindern in Armut, wovon in Deutschland etwa jedes fünfte Kind betroffen ist, lasse sich nicht automatisch ziehen. „Gerade bei Alkohol ist das keine Sache der Armut“, stellt Gerber klar.

Vertrauenspersonen müssen sich herantasten

Gemeinsam verschicken Drogenverein und Kooperationskreis deshalb Informationsmaterial an rund 500 Kindertagesstätten in Mannheim, Ludwigshafen, Worms und an der Bergstraße, und damit verbunden eine Einladung zur Internetschulung. Denn die Vertrauenspersonen müssten sich sensibel an die betroffenen Kinder herantasten. Es gibt auch Anschauungsmaterial in Form von Bilderbüchern. Eines davon ist „Leon findet seinen Weg“. „Das ist ein gutes Medium, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen“, findet Margit Frey, Leiterin einer Kindertagesstätte in Worms. „Und es gehört Kompetenz dazu, zu bemerken, wenn Kinder Probleme haben.“