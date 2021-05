Wechsel auf dem Bürgermeisterstuhl: Ralf Eisenhauer ist am Dienstagnachmittag zum Nachfolger von Lothar Quast gewählt worden. Das Dezernat Bauen, Planung, Verkehr und Sport bleibt damit in den Händen eines eingefleischten Sozialdemokraten.

Ralf Eisenhauer ist Sozialdemokrat mit Leib und Seele. In Wahlkämpfen ist er nicht selten mit seiner Gitarre unterwegs, spielt auf Weihnachtsfeiern und kommt so mit den Menschen ins Gespräch. Im Gespräch ist Eisenhauer auch in den vergangenen Wochen gewesen. Aber auf eine Art und Weise, auf die er sicher gerne verzichtet hätte.

Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass Vorwürfe gegen ihn im Zusammenhang mit einem einst von der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft (GBG) angemieteten Reihenhaus so kurz vor seiner Wahl zum Bürgermeister lanciert worden sind. Eisenhauer soll mit den Richtlinien der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft in Konflikt geraten sein. Ein anonymes Schreiben ist vor wenigen Wochen in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Der darin geäußerte Vorwurf: Der 51-Jährige soll ein neu gebautes Reihenhaus der GBG in der Neckarstadt-Ost zur Miete zugeschustert bekommen haben.

In den Fraktionen wurde eifrig diskutiert. Die CDU ging hart mit Eisenhauer ins Gericht. Die GBG ließ den Fall sowohl intern als auch von einem externen Anwalt prüfen. Ein Bericht kam zu dem Ergebnis, dass es zu keinen Regelverstößen und keiner Vorteilsgewährung gekommen sei. Das Thema rückte damit doch recht schnell wieder aus dem Blickpunkt. Ralf Eisenhauer dürfte die Debatte über seine Person als unerfreulich und ungerecht empfunden haben. In einer persönlichen Erklärung wurde er sehr persönlich und gab einiges von der nicht öffentlichen Person Eisenhauer preis – die im Westen der Neckarstadt aufgewachsen ist, die verheiratet ist und zwei Söhne hat.

Der Kämpfer

Unabhängig von dieser Episode ist der Wind für Eisenhauer und seine SPD in Mannheim rauer geworden. Einen ersten Tiefpunkt erreichten die Roten bei der Landtagswahl im Jahr 2016, als das Direktmandat im Norden der Stadt, der einstigen Herzkammer der Sozialdemokratie, an die AfD verloren ging. Die Ausgangssituation vor der Kommunalwahl im vergangenen Jahr war ebenfalls alles andere als gut – was vor allem daran lag, dass die SPD auf Bundesebene schon seit längerer Zeit keine besonders gute Figur macht.

Es sagt viel über Ralf Eisenhauer aus, dass er sich von solch schlechten Vorzeichen nicht entmutigen ließ. Er war bereit zu kämpfen, ohne den Sinn für Realismus verloren zu haben. „Der Aufzug fährt rauf und runter. Wir können nur hüpfen“, sagte Eisenhauer damals mit Blick auf die eigenen Möglichkeiten vor Ort. Er ließ sich aber nicht beirren und führte mit seiner Partei als Fraktionsvorsitzender einen beherzten Wahlkampf.

Der wurde letztlich aber nicht belohnt. Der Wahlabend im Mai 2019 wurde für die Grünen zu einem Freudenfest. Die Partei wurde stärkste Kraft, SPD und CDU mussten deutliche Verluste hinnehmen. „Mit dem, was wir vor Ort gemacht haben, bin ich zufrieden“, versicherte Eisenhauer damals. Wirklich überrascht war er über das Ergebnis wohl nicht. Schnell schaute er nach vorn und kündigte an, dass er trotz getauschter Rollen eine Zusammenarbeit mit den Grünen weiterhin für sinnvoll hält.

Das Schlagwort der SPD, an dem sich alles orientieren soll, hat Ralf Eisenhauer so sehr verinnerlicht, dass es ihm oft über die Lippen kommt. Gerechtigkeit. Es ist seine Überzeugung, dass Gerechtigkeit und Verantwortung die Grundlage für das Zusammenleben in Mannheim ist. Das gilt für ihn für das Thema Wohnen ebenso wie für die Zuwanderung. Diese Maßstäbe muss er nun bei seiner Arbeit als Bürgermeister anlegen.

Zur Sache:

Der Gemeinderat hat am Dienstag zwei neue Bürgermeister gewählt. Ralf Eisenhauer (51, SPD) übernimmt das Dezernat Bauen, Verkehr, Planung und Sport. Diana Pretzell (49, Grüne) wird Dezernentin für Bürgerservice, Klima- und Umweltschutz sowie Technische Betriebe. Beide treten ihre Ämter am 1. Januar an.

Der bisherige SPD-Fraktionschef Eisenhauer folgt auf Parteikollege Lothar Quast (65), der nach 30 Jahren auf dem Posten zum Jahresende in Ruhestand geht. Er erhielt 34 der 44 abgegebenen Stimmen. Eisenhauer ist ein Eigengewächs der Mannheimer SPD. Als Gutachter und Bauleiter für Altlasten verfügt der Geologe und Wirtschaftsingenieur über Erfahrungen im Bausektor. Seit 2012 arbeitet er als Fachbauleiter für Altlasten bei einer Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Sein künftiges Dezernat sieht Eisenhauer als Träger der Stadtentwicklung. Er wolle hier die Megatrends aufnehmen und seinen Beitrag leisten zur Verkehrswende, einer klimagerechten, lebenswerten und bezahlbaren Stadt.

Für die scheidende Bürgermeisterin Felicitas Kubala (64, Grüne) wurde Diana Pretzell (49, Grüne) aus Berlin als neue Dezernentin gewählt. Pretzell konnte 39 von 45 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Die im Rheinland geborene Pretzell hat Universitätsdiplome in Forstwissenschaft und Journalismus, hat später zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz“ promoviert. Seit 2012 ist sie als Leiterin für Naturschutz Deutschland bei der Stiftung World Wildlife Found (WWF) in Berlin tätig.

Mannheim sei eine „tolle, innovative Stadt“, die sie gerne zur Klimaneutralität hin begleiten möchte. Sie sehe Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt hin zu den beiden Flüssen. Sie wolle einen Beitrag leisten als Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürgerschaft, sagte Pretzell.