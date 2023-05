Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er war ein Kleinwüchsiger, der zur Legende wurde. Ein Blumenverkäufer und Mannheimer Original. Am 15. Juni jährt sich der Todestag des „Blumepeter“ zum 80. Mal. Schiebt man allerdings den Mythos beiseite und blickt auf das tatsächliche Schicksal, klaffen Dichtung und Wahrheit weit auseinander.

Geboren wird der echte Peter Schäfer am 5. April 1875. Nicht in Mannheim, sondern in Plankstadt. Mit einem „übergroßen Kopf“ und einem „greisenhaften Gesicht“