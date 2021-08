Schon jetzt wird die Zeit bis zur Mannheimer Bundesgartenschau im Jahr 2023 knapp. Denn es gibt noch viel zu tun. Immerhin: Das Spinelli-Gelände nimmt inzwischen Form an. Und seit Freitag steht dort auch der erste Baum. 800 weitere sollen folgen.

Zur Pflanzung des ersten Baums, einer zwölf Jahre alten Stieleiche, hat die Stadt an eine etwas erhöhte Stelle mitten auf dem künftigen Gartenschau-Gelände eingeladen. Fünf Meter groß ist dieses – zumindest symbolisch – wichtige erste Grün. Rundherum sieht es aus wie auf einer riesigen Baustelle. Ständig fahren große Lastwagen vor, die Erdreich bringen. Bagger graben Schneisen durch das topfebene Gelände, schieben es anderswo zu Hügeln zusammen und modellieren die Landschaft. „Die heutige Baumpflanzung ist ein wichtiger Schritt, auf den wir lange gewartet haben. Wir werden verlorene Zeit aufholen, indem wir größere Bäume pflanzen, als zunächst gedacht“, sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). 800 weitere Baumpflanzungen sollen hier folgen.

In einem Antrag an den Gemeinderat hatte die CDU-Fraktion unlängst einen Zeitverzug bei den Vorbereitungen beklagt und sogar eine zeitliche Verschiebung der Bundesgartenschau 2023 (Buga) ins Spiel gebracht. Die Fraktion verlangte von der Stadtverwaltung außerdem eine umfassende Berichterstattung zum aktuellen Stand der Vorbereitungen. „Es war klar, dass die Buga zeitlich auf Kante genäht sein wird“, sagte Michael Schnellbach beim Termin am Freitag. Er ist Chef der speziell für die Buga gegründeten städtischen Gesellschaft. „Im Mai 2018 hätten wir das Spinelli-Gelände bekommen sollen. Im August 2020 wurde es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben endlich übergeben.“ Wie er deutlich machte, werde dafür jetzt umso mehr aufs Tempo gedrückt. „Wir haben im letzten Monat 40.000 Kubikmeter Erde verbaut. Bis Jahresende werden es 150.000 Kubikmeter sein, im Frühjahr haben wir das insgesamt geplante Volumen von 180.000 Kubikmetern Erdreich erreicht. Es wird uns gelingen, die Verspätungen zu kompensieren“, legte sich der Buga-Organisator mit voller Überzeugung fest.

Auch Pflanzungen auf Zeit geplant

„Allein das Buga-Gelände ist mit 62 Hektar schon sehr groß. Nach der Gartenschau wird es zum Teil des großen Grünzugs Nordost werden, der insgesamt 220 Hektar Grünflächen umfasst“, betonte Kurz den Gewinn an Freiflächen für alle Bürger und auch für künftige Generationen. Zusätzlich zu den gepflanzten 800 Bäumen sollen während der Gartenschau über 2000 weitere Bäume als „temporäre Pflanzungen“ auf dem Gelände stehen, die danach überall in der Stadt eingepflanzt werden. Für einen ungehinderten Kaltluftstrom müsse die Mitte des Grünzugs frei bleiben. Die Bäume kämen deshalb in die sogenannte Parkschale am Rand des Grünzugs, sagte Kurz. Wie Schnellbach gegenüber der RHEINPFALZ einräumte, stehen im knappen Zeitplan bis zur Buga-Eröffnung noch weitere anspruchsvolle Aufgaben bevor.

So müssen 50 Prozent der U-Halle zurückgebaut werden. Der 22.000 Quadratmeter große Hallenkomplex war das zentrale Depot der US-Armee in Spinelli und soll zum zentralen Veranstaltungsbereich der Schau umgestaltet werden. Angelegt werden muss auch noch das Gewässer-Biotop in der Feudenheimer Au, das an eine einstige Neckar-Schlinge erinnern soll. Fertig sein soll bis zur Buga-Eröffnung auch die kürzlich beschlossene Unterführung für den Radweg durch die Au. Schon jetzt steht fest: Es wird spannend bleiben bis zum Schluss.

Zur Sache: Die Bundesgartenschau

2023 soll die Mannheimer Bundesgartenschau rund 180 Tage lang stattfinden: in den Monaten April bis Oktober. Das Buga-Gelände erstreckt sich über das ehemalige Spinelli-Militärgelände im Nordosten der Stadt und über Teile des Luisenparks. Beide Areale werden dafür umgestaltet. Der Buga-Veranstalter – eine dafür gegründete gemeinnützige GmbH – rechnet mit 2,1 Millionen Besuchern. Eine Seilbahn soll Spinelli und den Luisenpark miteinander verbinden. Gebaut wird sie von der Firma Doppelmayr aus Österreich. Mannheim war schon einmal Austragungsort einer Buga, nämlich im Jahr 1975. Weitere Infos im Netz unter www.buga23.de.