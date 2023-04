Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Suppe genießen und hinterher am Löffel knabbern und ihn gleich mitverspeisen: Was üblicherweise schwer verdaulich wäre, funktioniert mit den Produkten eines Mannheimer Start-ups. Es bietet unter dem Motto „Keks statt Plastik“ essbares Besteck und damit eine Lösung für das ab Juli 2021 EU-weit geltende Verbot von Einwegplastik an.

Die Firmengründer Abhinav Ramachandran und Phanindra Gopala Krishna sowie ihre kleine Mannschaft aus studentischen Hilfskräften, Praktikanten und Freiberuflern wurden für