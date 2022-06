Wegen einer Demonstration am Samstag, 10 bis 16 Uhr, auf dem Kaiserring zwischen Kunststraße und Bismarckstraße kommt es zu Sperrungen. Laut Stadt kann in dieser Zeit der Kaiserring, Fahrtrichtung Hauptbahnhof, zwischen der Kunststraße und der Bismarckstraße halbseitig nicht befahren werden. Für den Individualverkehr stehe in diesem Bereich nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Die Zufahrt vom Kaiserring in die Straße M7/N7 sowie die Ausfahrt aus der Straße M7/L14 auf den Kaiserring sei während der Demonstration voll gesperrt, heißt es. Auf dem Parkstreifen entlang des Kaiserrings gilt an diesem Tag von 8 bis 17 Uhr ein absolutes Haltverbot. Es ist mit Staus zu rechnen. Die Stadt empfiehlt, den Bereich über den Friedrichsring, Luisenring und die Bismarckstraße zu umfahren.