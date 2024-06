Die Stadt Mannheim geht gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vor, das eine AfD-Demonstration eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Marktplatz erlaubt hatte. Es sei Beschwerde gegen den Beschluss vom Donnerstag eingelegt worden, teilte die Kommune am Abend mit.

Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim möchte die AfD am Tatort demonstrieren. Fast zeitgleich mit der geplanten AfD-Kundgebung ruft das Bündnis „Mannheim gegen Rechts“ zu einer Demonstration auf, die am Alten Messplatz starten soll. Das Offene Antifaschistische Treffen Mannheim hat in sozialen Netzwerken auch bereits Aktivitäten für Freitag angekündigt.

Die Stadt Mannheim hatte den Schauplatz des Messerangriffs, bei dem ein 25 Jahre alter Afghane einen Polizeibeamten tödlich verletzt hatte, per Allgemeinverfügung zumindest vorübergehend zum Gedenkort erklärt. Das bedeutet: Es dürfen dort – mit Ausnahme des Wochenmarkts – bis 16. Juni keine Veranstaltungen stattfinden. Die AfD Baden-Württemberg hatte dagegen einen Eilantrag ans Verwaltungsgericht Karlsruhe gestellt. Der Antrag wendet sich gegen die Verfügung der Stadt sowie die Auflage, die für Freitagabend angemeldete Versammlung vom Marktplatz auf den Paradeplatz zu verlegen. In einer Eilentscheidung gab das Gericht der Partei recht.

Demonstration und Gegendemonstrationen sind für 18 Uhr geplant.

