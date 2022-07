Wegen des Verdachts, schwunghaft mit Drogen gehandelt und bei seiner Festnahme Polizeibeamte attackiert zu haben, ist Haftbefehl gegen einen Mann aus Gambia erlassen worden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium weiter mitteilten, soll der 30-Jährige seit einem Jahr mit Kokain, Amphetaminen und Marihuana gehandelt haben. Im Rahmen einer Kontrolle am Dienstag gegen 17 Uhr im Quadrat T 4 stießen Beamte auf 127 Gramm Marihuana, fünf Gramm Kokain und drei Ecstasy-Tabletten, teilweise verkaufsfertig portioniert und verpackt.

Auf der Flucht stieß der Mann eine in Zivil gekleidete Beamtin in einem Eiscafé mit voller Wucht zu Boden. Dank des beherzten Eingreifens zweier Zeugen - einer stellte dem Tatverdächtigen ein Bein - konnte dieser an der weiteren Flucht gehindert werden. Auch gegen seine Festnahme und das Anlegen von Handschließen setzte sich der 30-Jährige zur Wehr, schlug und trat wild um sich.

Der Mann ist am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und mit einem Haftbefehl danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.