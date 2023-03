Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Berufsleben lang war der Mannheimer Günther Gräff in den John-Deere-Werken tätig, hatte mit Kunst nichts am Hut. Als er aber im Alter von 68 Jahren zufällig durchs TV-Programm zappte, blieb er an einem Beitrag über den Maler Bob Ross hängen. Und dachte sich: Das kann ich auch. Was seither dabei herauskommt, ist inzwischen an vielen Orten zu bewundern.

Talente schlummern gerne im Verborgenen. Unerkannt, unsichtbar, gänzlich unentdeckt. Bis sie auf einmal ans Tageslicht treten. Bei Günther Gräff dauerte es sage und schreibe