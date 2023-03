Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

War es Mord oder Totschlag im Affekt? Im Prozess gegen einen 34-jährigen Mann, der in den Morgenstunden des 27. Oktober 2019 seine ehemalige Lebensgefährtin mit fast 30 Messerstichen getötet haben soll, sind am Montag am Mannheimer Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Die Beweislage beurteilten Staatsanwaltschaft und Verteidigung sehr unterschiedlich.

Für Oberstaatsanwalt Peter Lintz ist der Fall klar. Demnach habe die Hauptverhandlung die Schuld des Mannes eindeutig bewiesen. Diese habe seiner Ex-Freundin nach der Trennung wiederholt aufgelauert,