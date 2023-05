Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Café Journal am Marktplatz soll schließen. Dieses Gerücht macht schon seit Tagen die Runde in der Stadt. Der Eigentümer der Immobilie bestätigt nun: Es wird an dieser Stelle ein Restaurant mit neuem Konzept eröffnen. Kritiker befürchten, dass die Gastronomie am Marktplatz zu einheitlich wird.

„Etwas Modernes, Aufgeschlossenes“ soll dort hinkommen, wo bislang das traditionsreiche Café Journal seinen Platz hatte. „Das neue Konzept wird gut. Es als