Die großangelegte Impfaktion in der Mannheimer Maimarkthalle ist angelaufen. Es wird aber noch nicht so oft gespritzt wie angekündigt – was aber offenbar nicht an den Vorbereitungen von Stadt und Landesregierung liegt.

Als Ilse K. am Eingang des Impfzentrums ankommt, ist die 84-Jährige ein wenig außer Puste. Von der ersten Kontrolle am Haupttor bis zur Aufnahme im „Allerheiligsten“ der Maimarkthalle