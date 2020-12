Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat sich bis Sonntagnachmittag (16 Uhr) um 74 auf 7328 erhöht. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zwei weitere Menschen sind in Zusammenhang mit Corona in Mannheim verstorben, ein über 70 und ein über 80 Jahre alter Mann. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie in Mannheim 109 Todesfälle. Es gelten 5081 Menschen als genesen. Damit gibt es in Mannheim laut Stadtverwaltung 2138 akute Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern lag am Samstag bei 297.