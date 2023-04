Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So wenig Einbrüche und so wenige Überfälle wie noch nie: Viel Fantasie ist bei der Ursachenforschung für diese Entwicklung in Mannheim nicht nötig. Dafür hat sich Kriminalität ins Internet verlagert.

„Das Sicherheitsniveau hat sich weiter verbessert und ist auf einem Höchststand.“ So formuliert das Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger. Auf die Stadt