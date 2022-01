(aktualisiert 19.50 Uhr) Nach den großen Protestaktionen in den Vorwochen sind am Montagabend weniger „Spaziergänger“ in der Mannheimer Innenstadt anzutreffen gewesen. Wie ein Sprecher der Polizei gegen 19.45 Uhr sagte, verlief der Abend bis dahin insgesamt unproblematisch. Zunächst seien nur wenige Personen in kleinen Gruppen unterwegs gewesen. Später habe sich eine größere Menschenmenge am Plankenkopf versammelt. Von mehreren Hundert Personen war die Rede. Die Stimmung sei friedlich gewesen. Es gab Lautsprecherdurchsagen. Größere Konfrontationen mit der Polizei habe es aber bis dahin nicht gegeben, hieß es weiter. Bei einer von Mannheimer Grünen-Politikern angemeldeten Menschenkette zwischen Rathaus und Paradeplatz sprachen die Veranstalter von 1000 Teilnehmern, die Polizei schätzte die Zahl der Personen auf ungefähr 700. Die Organisatoren wollen mit dieser Aktion unter anderem an die Opfer der Corona-Pandemie erinnern. Die Menschen dort trugen laut Polizei Masken und hielten sich an die Abstandsregeln. Einen Höhepunkt hatten die Corona-Proteste am 20. Dezember erreicht. Bei dieser zweiten großen Aktion waren fast 1000 „Spaziergänger“ auf ein Großaufgebot der Polizei getroffen. Es hatte Festnahmen und Verletzte unter den Einsatzkräften gegeben. Wie sich die Corona-Proteste in Mannheim entwickeln, gilt als offen.