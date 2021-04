Die Tage, die man in diesem Jahr noch im Biergarten verbringen kann, sind wohl an einer Hand abzuzählen. Es war eine bemerkenswerte Saison für Sarah Oest und ihre Kolleginnen – mit Hygienevorschriften, Mindestabständen und Mundschutz. Die 20-jährige Ludwigshafenerin lässt sich im Restaurant Estragon am Rande des Mannheimer Waldparks zur Restaurantfachfrau ausbilden.

„Ich hatte einen anderen Sommer erwartet“, sagt die 20-jährige und pustet zwischen zwei Bestellungen tief durch. Aber letztlich sei alles den Verhältnissen entsprechend gut gelaufen. Sie hat vor allem die achtwöchige Schließzeit der Gastronomie im Blick. Denn gerade als es in dem wunderschönen Biergarten unter den Kastanienbäumen so richtig losgehen sollte, kam der Lockdown. Statt Gästen, die sich nach dem Winter nach Sonne und frischer Luft sehnen, herrschte gähnende Leere. Und auch in den Sommermonaten herrschte längst nicht der gewohnte Betrieb. „Bei so einem Wetter hätten sie uns in den letzten Jahren die Bude eingerannt.“

Doch auch dieser Sommer hatte seinen Charme. „Die Stammgäste sind uns treu geblieben. Viele sind oft und gerne hierhergekommen.“ Allerdings nicht mehr ganz so spontan wie gewohnt. „Wir haben viele Plätze verloren. Deshalb hatten wir in diesem Sommer ein Reservierungssystem, damit wir immer den Überblick behalten“, erklärt Oest. Und noch eins: „Wir halten uns strickt an die Vorgaben und wollen trotzdem, dass unsere Gäste hier einen möglichst unbeschwerten Aufenthalt genießen.“ So wie sie es in einem der schönsten Biergärten Mannheims eben gewohnt sind.

Wie schwer ist ein Tablett?

Das sei für alle im Service ein Kraftakt. „Vor allem in der ersten Woche hat man ganz schön schwere Beine“, sagt die 20-Jährige, die während der Arbeit noch nie einen Schrittzähler mitlaufen ließ. Es würden sicher einige zusammenkommen bei rund 350 Sitzplätzen allein im Biergartenbereich und weiteren 50 auf der Terrasse direkt am Haus. „Aber ich bin ja noch jung. Das sollte ich schon aushalten.“ Schließlich wisse man in der Gastronomie schon bei der Berufswahl, worauf man sich einlasse. Auch darauf, dass so ein volles Tablett schon einmal knapp zehn Kilogramm wiegen kann.

Die Maskenpflicht für das Servicepersonal als neue Herausforderung habe man ebenfalls gemeistert. „Wirklich heiß mit über 40 Grad war es ja nur eine Woche lang. Das konnte man schon aushalten.“ Sie spricht damit auch im Namen der insgesamt rund 60 Angestellten in allen Servicebereichen und der Kollegen in Bar und Küche.

Bunte Mischung unter den Gästen

Auf die Gäste habe die Pandemie wenig Auswirkungen gehabt. „Sicher waren einige dabei, die aus Angst nicht gekommen sind. Aber die, die da waren, waren so entspannt wie immer“, so ihre Beobachtung. Und Entspannung stehe im Vordergrund. „Bei unseren Stammgästen ist von alt bis jung und in alle Richtungen alles dabei.“ Sarah Oest erzählt, dass auch viele junge Familien den Biergarten wegen des angeschlossenen Spielplatzes gerne nutzen. „Um die Mittagszeit kommen aber auch viele Schüler und hin und wieder auch die Freiwillige Feuerwehr“, sagt sie und lacht. Eine Mischung, die sich auch bei den Bestellungen niederschlage. „Viele Softgetränke“, seien dabei. Die hausgemachten Limonaden seien gerade bei großer Hitze der Renner gewesen. Und die klassischen Biergartenspeisen wie Wurstsalat, Pommes oder auch Flammkuchen waren auch im Corona-Sommer der Renner.

„Obwohl ich nicht den Eindruck habe, dass bei uns ein Essen dabei ist, was wirklich überhaupt nicht läuft.“ Und das größte Ärgernis in einem Biergarten sei ohnehin nicht Corona. „Das sind die Schnaken und die Stechmücken“, verrät Sarah Oest. Hier habe es auch einen Unterschied gegeben: „Letztes Jahr wurde man von den Schnaken totgestochen, dieses Jahr haben sich mehr Gäste über die Wespen beschwert.“ Der Arbeitgeber stellt das Schnakenspray ebenso wie das Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung. Bis auf diese winzigen Unterschiede war auch der Corona-Sommer in den Augen von Sarah Oest „ein Sommer wie alle anderen auch“.