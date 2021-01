Dem Gesundheitsamt in Mannheim sind bis Mittwochnachmittag 63 weitere Fälle von Menschen mitgeteilt worden, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 134,6. Lokale Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sind erst ab einem Wert von 200 vorgesehen. Zudem hat es nach Angaben der Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Ein über 60 Jahre alter Mann sei in einem Krankenhaus verstorben. 158 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden in Mannheim bislang gezählt.

