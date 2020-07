Bei der Corona-Situation konzentriert sich derzeit vieles auf das Thema Reiserückkehrer. Am Dienstag hat es in Mannheim auf einen Schlag acht neue Fälle gegeben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.

Die Mannheimer Stadtspitze hat erneut einen Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Situation in der Stadt gegeben. „Wir haben am Dienstag auf einen Schlag gleich acht neue Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion“, berichtete Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamts. Damit gebe es derzeit rund 20 „aktive Fälle“. Seit dem 18. Juli habe es 22 neue Fälle gegeben, darunter 16 Kontaktpersonen.

Nach dem Kontakt mit einem nachträglich als erkrankt erkannten Verwandten aus Grenoble in Frankreich mussten am Sonntag vier Reiserückkehrer in vorsorgliche Quarantäne. Auch unter den acht neuen Fällen seien drei Reiserückkehrer, nicht unbedingt nur typische Urlauber, meinte Schäfer. Ein Bauarbeiter, der aus einem Risikogebiet zurückgekommen ist, sei positiv getestet worden. Auf der Baustelle habe es zwei weitere positive Fälle gegeben, die aber nicht in die Mannheimer Zuständigkeit gefallen seien, hieß es weiter. Die Infektionsquelle bei zwei weiteren Fällen sei noch nicht bekannt, es werde weiter ermittelt.

2300 Tests pro Woche

„Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei einem Wert von 3,8. In diesem Bereich sind die Fälle noch zuzuordnen“, sagte der Leiter des Gesundheitsamts. „Wir beobachten aufmerksam die Lage und verfolgen konsequent die Kontakte“, kündigte er an. Derzeit würden 2300 Tests die Woche gemacht. „Das wird mehr werden mit den Reiserückkehrern“, sagte Schäfer voraus. Die Test- und Laborkapazität reiche aber völlig aus. Proben würden inzwischen bei jedem Kinderarzt und vielen Hausärzten genommen. Wie er sagte, geht es für das Gesundheitsamt derzeit eher um Fragen der Koordinierung, wer die Verantwortung dafür trage, dass die Tests sinnvoll auf alle vorhandenen Labore verteilt werden. Und wer dafür sorge, dass Schule, Kita oder Betrieb über die Test-Befunde informiert werden. „Damit ein Kind in die Schule kann und nicht unnötig in Quarantäne muss“, erklärte Schäfer.