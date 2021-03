Dass sich die Menschen auf der Mannheimer Wasserturmanlage nicht zu nah kommen, soll an Wochenenden und Feiertagen ein privater Sicherheitsdienst kontrollieren. Erstmals in diesem Jahr im Einsatz sind die Aufpasser am Karfreitag. Wie im letztjährigen Sommer soll der städtische Ordnungsdienst unterstützt werden. Bis Ende September sind laut Stadt zwei Doppelstreifen von 12 bis 20 Uhr im Einsatz, um auf die aktuellen Corona-Regelungen sowie die städtische Polizeiverordnung hinzuweisen. Für die Besucher der Wasserturmanlage gelten folgende Vorgaben: Wahrung der Abstandsgebote und Beachtung der Maskenpflicht am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Das Betreten von bepflanzten Flächen und Rasenflächen sei ebenso untersagt wie das Grillen, heißt es weiter. Bei Verstößen klärt der Security-Dienst auf. Hoheitliche Befugnisse hat das Personal nicht. Bei Problemen sollen der städtische Ordnungsdienst beziehungsweise die Polizei hinzugezogen werden.