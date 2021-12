Ein 54-Jähriger, der beim Durchbrechen einer Absperrung bei den Corona-Protesten am Montagabend einen Polizisten an der Schulter verletzt hat, sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war er Teil einer fünfköpfigen Personengruppe. Dem Mann wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Hinzu komme, dass er mit einem gefälschten Impfausweis unterwegs gewesen sein soll, hieß es. Der verletzte Polizist habe noch im Laufe der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen werden können. 18 weitere Personen müssen mit Anzeigen wegen Straftaten wie Landfriedensbruch, Körperverletzung und tätlicher Angriffe auf Polizisten rechnen. 800 Menschen sind am Montagabend in Mannheim auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren.