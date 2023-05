Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gegenkundgebung ist diesmal größer gewesen als der Protest selbst. Dem jüngsten Montagsspaziergang als Form der Kritik an der Corona-Politik schlossen sich 500 Teilnehmer an. Ungefähr doppelt so viele Menschen wollen ein anderes Zeichen setzen.

Seit Wochen kommt es in Mannheim zu Protesten gegen die Corona-Politik. Zum zweiten Mal hintereinander organisiert die Initiative „Uffbasse“ am Montagabend eine Gegenkundgebung. Jung und Alt stehen nicht Hand in Hand, aber Schal an Schal beieinander. Einmal ums Rathaus herum bis zum Paradeplatz und wieder zurück schlängelt sich die Menschenkette. „Es ist ein Symbol für die schweigende Mehrheit. Auch sie muss jetzt aufstehen und auf die Straße gehen, um sichtbar zu werden“, findet Mit-Organisator und Grünen-Stadtrat Chris Rihm, der die Teilnehmerzahl auf 1000 schätzt. Die Polizei spricht von 850 Menschen. Der sogenannte Montagsspaziergang fällt diesmal hingegen kleiner aus.

Drei Faktoren werden laut Rihm mit der angemeldeten Aktion symbolisiert: „Sie ist ein Zeichen gegen Hetze und Gewalt und Ausdruck der Solidarität mit den Opfern der Pandemie und dem Einsatz von Pflegekräften, Ärzten und anderen Engagierten.“ In der Vorwoche waren 500 Personen da, diesmal sind es offenbar fast doppelt so viele. Mit Strickschal und FFP2-Maske steht um 18 Uhr auch der Mannheimer Manfred Neubauer am Rathaus. „Man hört viel über Querdenker und Corona-Leugner, aber die große Mehrheit steht hinter der Impfpolitik. Das muss aber auch gezeigt werden. Demokratie bedeutet nicht nur Freiheit, sondern auch Pflichten“, begründet der ältere Herr seine Teilnahme.

Landtagsabgeordnete in Sorge

Auch