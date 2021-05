Der Mai bringt den Menschen mehr Freiheiten zurück. Der Inzidenzwert, den die Politik seit einiger Zeit als Maßstab für ihren Lockdown-Kurs wählt, bewegt sich auch in Mannheim mittlerweile konstant unter 100. Was bedeutet das für Pfingsten?

Nachdem sich der Wert der 7-Tage-Inzidenz in Mannheim zuletzt stabil unter dem Schwellenwert von 100 gehalten hat, könnten am Pfingstsonntag, 23. Mai, weitere Lockerungsschritte in der Stadt folgen. Dazu gehört eine Öffnung von Außen- und Innengastronomie bis 21 Uhr, von Parks und Sportanlagen sowie Kulturveranstaltungen mit maximal 100 Personen im Freien.

Voraussetzung ist ein Unterschreiten des 100er-Werts an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen – nach Zählweise des Robert-Koch-Instituts (RKI). Nach der Bekanntmachung der Stadt Mannheim am Freitag könne frühestens am übernächsten Tag, also am Sonntag ab 6 Uhr die neue Regelung gelten, erläutert Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts. Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim beispielsweise bei 84, am Dienstag bei 87. Schäfer warnt davor, dass ein einziger Tag über 100 diese Zählung zunichte machen würde.

Hält der Trend?

Hält der positive Trend dagegen an, sieht das Land Baden-Württemberg im ersten Schritt eine Reihe von Erleichterungen vor. So sollen neben der Gastronomie Hotels oder Campingplätze wieder öffnen dürfen. In der Gastronomie soll auch innen ein Gast pro 2,5 Quadratmeter erlaubt sein. Öffnen können ebenso Parks, Galerien und Museen, Freibäder und Badeseen. Sportveranstaltungen im Freien wären wieder möglich. Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport im Freien ist dann für kleine Gruppen bis 20 Personen erlaubt. Für den Einzelhandel gilt: Erlaubt ist ein Kunde mit Anmeldung (Click&Meet) pro 40 Quadratmeter Ladenfläche ohne Test beziehungsweise zwei Kunden pro 40 Quadratmeter ohne Anmeldung mit Test. Weiterhin gültig bleiben überall Maskenpflicht, Test- und Hygienekonzepte sowie die Kontaktnachverfolgung. Wenn der Trend weiter sinkender Inzidenzwerte über 14 Tage anhält, sollen im Land weitere Lockerungen etwa für größere Veranstaltungen in Kraft treten, nennt Schäfer die weiteren Stufen.

In Mannheim gibt es aktuell noch 1260 akute Infektionsfälle und etwa 30 Covid-Intensivpatienten in den Kliniken. Der Trend ist rückläufig, das Niveau aber noch immer höher als zu Jahresanfang. Weiter voran kommt die Stadt mit ihrer mobilen Impfaktion in der Neckarstadt-West. „Bis Dienstag hatten wir 2724 Personen geimpft, 18 Prozent der Erwachsenen im Stadtteil. Pro Tag schaffen wir 350 Impfungen“, berichtete Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU), der die jüngste Gemeinderatssitzung für den erkrankten Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) leitete. Der OB habe einen akuten Bandscheibenvorfall erlitten, sei operiert worden und bereits auf dem Weg der Besserung, teilte Specht den Stadträten mit.

Impfcenter mit Astrazeneca

Für die mobilen Impfaktionen der Stadt habe das Land eine Extra-Menge Impfstoff zur Verfügung gestellt. So bald wie möglich sollen Impfaktionen in weiteren Stadtteilen wie Waldhof, Schönau oder Rheinau folgen. deutlich. Auch ein Impfbus von der RNV sei einsatzbereit, so Specht. „Alles hängt davon ab, dass das Land uns genug Impfstoff zur Verfügung stellt. Im Moment tobt ein Verteilungskampf der Bundesländer.“ Geplant ist offenbar auch ein Center, wo nur der wegen seiner seltenen schweren Nebenwirkungen in die Kritik geratene Astrazeneca-Impfstoff gespritzt wird. Dieses soll am 24. Mai in der Alten Feuerwache öffnen. „Wir wollen nichts verfallen lassen und es gibt genug Interessenten“, meint der Bürgermeister dazu. Verimpft werden sollen hier 3000 Dosen, allerdings nur für Mannheimer mit Termin.

Wie Schäfer auf Nachfrage aus dem Gemeinderat sagte, sind in der Stadt bisher 31 Fälle von sogenannten Impfdurchbrüchen aufgetreten, also Neuinfektionen bei geimpften Personen mit Biontech. Im Impfzentrum und von mobilen Teams seien in Mannheim bislang 150.000 Impfungen durchgeführt worden, dazu 35.000 Erstimpfungen und 4500 Zweitimpfungen in Arztpraxen.