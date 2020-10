Im Zusammenhang mit Corona ist in Mannheim ein kritischer Wert überschritten worden. Nach Einschätzung des Gesundheitsamts ist die Lage dennoch unter Kontrolle. Die Stadt kündigt eine neue Beschränkung an.

Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Montagnachmittag sieben weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle laut Stadt auf insgesamt 1195. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne bleiben, heißt es weiter. Bislang sind in Mannheim 1044 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 138 akute Fälle.

Am Wochenende ist in Mannheim die „Vorwarnstufe“ von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern überschritten worden. „Nach wir vor sind aber fast alle Infektionsketten nachvollziehbar, es gibt kein diffuses Infektionsgeschehen“, betont der Leiter des Gesundheitsamts, Peter Schäfer. „Entscheidend ist, dass das Infektionsgeschehen beherrschbar bleibt und wir die Kontaktketten nachvollziehen können. Und das ist trotz des Anstiegs der Fallzahlen nach wie vor der Fall.“ Die Mehrzahl der positiven Fälle stamme von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Die Infektionen fanden nach Angaben der Stadt zum überwiegenden Teil im privaten, familiären, beruflichen oder schulischen Umfeld statt.

Appell des Gesundheitsamts

Das Gesundheitsamt appelliert: „Gerade deshalb ist es jetzt besonders wichtig, dass wir uns alle weiter an die AHA-Regeln halten: Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Ein Mund-Nasen-Schutz sollte immer getragen werden, wenn die Abstandsregeln nicht sicher eingehalten werden können. Zudem empfehlen wir das Nutzen der Corona-Warn-App und häufiges Lüften. Diese Regeln gelten insbesondere auch im Umgang mit älteren Verwandten beziehungsweise beim Schutz vulnerabler Gruppen.“

Nachdem sich Bund und Länder vergangene Woche auf einschränkende Maßnahmen bei steigendem Infektionsgeschehen geeinigt haben, folgt die Stadt Mannheim dieser Empfehlung und wird unter anderem die in der Corona-Verordnung des Landes erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Feiern mittels Allgemeinverfügung für das Stadtgebiet Mannheim reduzieren. Details dazu sollen noch bekanntgegeben werden. Mannheim verzeichnete aktuell innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.