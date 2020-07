Die Corona-Pandemie hinterlässt im Haushalt der Stadt Mannheim massive Spuren. Auch nach Abzug der Hilfen von Bund und Land wird ein Defizit von über 50 Millionen Euro bestehen bleiben. Die geplanten Investitionen sollen dennoch unberührt bleiben.

Für den notwendigen Nachtragshaushalt hat es in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses eine breite Mehrheit gegeben, der endgültige Beschluss im Gemeinderat gilt damit als Formsache. Schon vor Wochen hatte die Stadtspitze von einem Finanzloch durch Corona über rund 200 Millionen Euro berichtet. Es setzt sich zusammen aus Einnahmeausfällen, etwa bei der Gewerbesteuer und Zuweisungen, den Verlusten stadteigener Gesellschaften wie der Verkehrsbetriebe und dem Universitätsklinikum sowie den Kosten der im Zuge der Corona-Krise notwendigen Schutz-Maßnahmen und Hilfen. Allein für das Klinikum muss die Stadt im Notfall mit einer Finanzspritze von 50 Millionen Euro bereitstehen.

Gemildert wird das Defizit durch die Hilfspakete von Bund und Land. So rechnet Mannheim mit einem Ersatz der Gewerbesteuerausfälle über 60 Millionen Euro. Der vom Bund zugesagte größere Anteil an den Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger wird die Stadtkasse künftig um 20 Millionen Euro pro Jahr entlasten. Als Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg sind 6,3 Millionen Euro eingegangen. Stadtkämmerer Christian Specht (CDU) geht inzwischen sogar von einem Defizit über 212 Millionen Euro aus, dem 86 Millionen an Hilfen gegenüberstehen.

OB Kurz: Nicht kaputt sparen

„Wir versuchen den Haushalt 2021 wie geplant zu realisieren, kaputt sparen ist nicht das Gebot der Stunde“, nannte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) die aktuelle Strategie. „Wir müssen jedoch sehen, wie es im Herbst weitergeht“, machte er klar, dass Prognosen kaum möglich seien und ein „auf Sicht fahren“ angesagt ist. Kurz und Specht machten den Stadträten Hoffnung, dass sich die Finanzlage der Stadt durch aktuell neu beschlossene Hilfen des Landes noch verbessern könnte. „Wir rechnen mit weiteren Entlastungen“, betonte der OB. So soll es einen Rettungsschirm des Landes für die Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft mit rund 130 Millionen Euro geben. „Bei den Pandemiekosten für Schutzausrüstung rechnen wir mit einer Erstattung von 50 Prozent“, meinte Kurz.