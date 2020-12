Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Dienstag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus mitgeteilt. Zwei über 80 Jahre alter Männer und eine über 40 Jahre alte Frau seien in Kliniken verstorben. Außerdem seien ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 70 Jahre alte Frau in Pflegeeinrichtungen gestorben. Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag 110 weitere Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 114 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Mehr zum Thema