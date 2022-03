Weil zahlreiche Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind, sehen sich die Mannheimer Krankenhäuser zunehmend einem sehr ausgeprägten Personalnotstand ausgesetzt. So kann es derzeit am Klinikum Mannheim, dem Theresien- und Diakonissenkrankenhaus zu sehr kurzfristigen Absagen geplanter Operationen kommen, teilen die Kliniken mit. Die Patienten würden benachrichtigt. Derzeit würden nur Eingriffe verschoben, die aus medizinischer Sicht als „nicht dringlich“ eingestuft werden. Das sei der Fall, wenn zum Beispiel ein Operateur ausfällt. Dringliche Eingriffe – etwa bei Krebserkrankungen – könnten weiter stattfinden. Ebenso werden medizinische Notfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Unfallverletzungen, weiter versorgt. Vor dem Hintergrund der weiterhin ansteigenden Infektionszahlen sehen sich die Mannheimer Krankenhäuser gezwungen, an dem seit November geltenden allgemeinen Besucherverbot festzuhalten. Angehörige von Sterbenden und Schwerstkranken können nach Absprache mit dem behandelnden Arzt Zutritt erhalten. Bei Kindern ist pro Patient eine Begleitperson zugelassen, ebenso in der Notaufnahme sowie bei ambulanten Patienten mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung. Auch Gebärende können weiterhin von einer Person begleitet werden. Für diese Ausnahmen gilt die 3G-Regel: Geimpft, genesen oder mit dem Nachweis eines aktuellen negativen Tests.