Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag 76 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 15.412. Die Behörde hat außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Ein über 70 Jahre alter Mann ist in einem Krankenhaus außerhalb von Mannheim verstorben. Dabei handelt es sich um eine Nachmeldung aus dem April. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 288 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.