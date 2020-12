Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Dienstagnachmittag 132 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit auf 8191. Zudem bestätigte die Behörde sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Demnach sind ein über 60-jähriger Mann und eine über 70-jährige Frau aus Mannheim in auswärtigen Kliniken verstorben. Zwei über 80-jährige Männer und eine über 80-jährige Frau verstarben in Mannheimer Kliniken. Eine über 80-jährige Frau und eine über 90-jährige Frau verstarben in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Damit hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie nunmehr 144 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.