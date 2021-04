Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Freitagnachmittag 106 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit auf 14.346. Zudem hat die Behörde zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Demnach ist ein über 70 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben. Außerdem starb ein über 40 alter Mann. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie damit 282 Corona-Todesfälle gegeben. Binnen einer Woche sind bis Freitag dabei 270 neue Fälle von Mutationen in Mannheim gemeldet worden. Bei der Mehrzahl dieser Fälle handelt es sich um die Virusvariante B.1.1.7., die vorwiegend in Großbritannien aufgetreten ist und bei der es Hinweise darauf gibt, dass eine Infektion mit einer höheren Viruslast einhergeht, die Variante infektiöser ist und eine höhere Reproduktionszahl aufweist.