Ein Schandfleck im Mannheimer Stadtbild soll bald verschwinden. Der Büroturm des Collini-Centers wird im kommenden Jahr abgerissen. Doch am Neckarufer soll noch sehr viel mehr passieren.

In den 1970er-Jahren gilt das Collini-Center als städtebauliche Sensation – ein Hochhaus für Wohnungen und ein Büroturm. In einem Verbindungstrakt sind damals ein Schwimmbad und eine Ladengalerie untergebracht. Von dem einstigen Glanz ist nichts übrig geblieben. Der Büroturm, in dem für lange Zeit große Teile der Stadtverwaltung residieren, ist mittlerweile so marode, dass ein Abriss als alternativlos gilt. Und der soll im kommenden Jahr beginnen.

Die Stadt will mit diesem Eingriff das gesamte Areal am Neckarufer neu ordnen. Attraktiver soll es werden – und vor allem einfacher, von den Quadraten aus den Fluss zu erreichen. Den Büroturm sollen vier neue Gebäude ersetzen, in denen gewohnt und gearbeitet wird. Der 95 Meter hohe Wohnturm aus den Siebzigern soll bleiben und sich in das entstehende Gebäude-Ensemble einfügen. Der Büroturm wird geräumt, letzte Teile der Stadtverwaltung ziehen um.

Die Wohnhäuser in direkter Umgebung machen den Abriss nicht gerade leicht. Fest steht wohl schon, dass eine Sprengung nicht in Frage kommt. Und weil Bagger nicht in diese Höhe reichen, müssen die oberen Geschosse wohl Stück für Stück von oben nach unten abgetragen werden. Die Pläne für die Neuordnung des Areals laufen parallel. Die Verkehrsführung an der Stelle ändert sich ebenso wie der Zugang zum Neckarufer.