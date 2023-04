Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist nicht nur Nostalgie, die eine Gruppe von Bewohnern gegen den geplanten Teilabriss des Collini-Centers am Neckarufer kämpfen lässt. Wie und warum die Initiative die Neubaupläne an der Stelle des maroden Büroturms noch verhindern will.

Hat das letzte Stündlein des Collini-Centers in seiner jetzigen Form geschlagen? Im kommenden Jahr soll der Teil-Abriss des Mitte der 1970er-Jahre errichteten Komplexes erfolgen. Eine Gruppe