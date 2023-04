Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich wieder tanzen, sich mit Freunden in großer Runde treffen und die Nacht zum Tag machen. Was vor Corona für Jugendliche und junge Erwachsene normal war, wird in der Pandemie zum Ereignis. Nach eineinhalb Jahren dürfen Clubs und Diskotheken in Mannheim wieder öffnen. Die neue Freiheit wird genossen – aber auch als fremd empfunden.

Kurz vor 23 Uhr bildet sich eine lange Warteschlange in der Kurfürstenpassage. Grummeln, Getuschel, lautes Gelächter. Die herausgeputzten, schicken, hübschen jungen Leute werden