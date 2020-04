Von der Anordnung, bis zum 31. August keine Großveranstaltungen durchzuführen, ist auch der Christopher-Street-Day (CSD) Rhein-Neckar betroffen. Die Organisatoren haben Demo-Parade und Straßenfest abgesagt, planen jedoch andere Aktionen.

„Es ist uns wichtig, unsere Forderungen trotz dieser außergewöhnlichen Zeiten publik zu machen und sichtbar zu sein“, heißt es in einer vom CSD Rhein-Neckar herausgegebenen Pressemitteilung. Flagge zeigen und Farbe bekennen will man gemeinsam mit den Partnervereinen aus der Metropolregion Rhein-Neckar – sowohl im Zusammenhang mit dem 17. Mai, dem Internationalen Tag der Homo-, Bi- und Transphobie, als auch während der Pride Week vom 1. bis 8. August. Gedacht wird an gemeinsame Aktionen, die trotz Auflagen möglich sind. „Entsprechende Überlegungen sind aktuell in der Mache“, sagt Pressesprecherin und Vorstandsmitglied Sabrina Brunk auf Nachfrage.

Das könnte beispielsweise eine „virtuelle Pride“ sein, bei der jeden Tag eine andere Persönlichkeit in der Region vorgestellt wird, die sich für die LSBTTIQ*-Rechte einsetzt. Die Abkürzung steht für lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Menschen, Transgender, intersexuelle und queere Menschen. Der Stern am Ende soll bedeuten, dass sich manche Menschen in ihrer Geschlechtsidentität nicht auf einen der Begriffe festlegen möchten. Das Streamen von Redebeiträgen aus der Politik und der Community über die Facebook-Seite des Vereins gehört ebenso zu den Ideen wie die Beleuchtung des Mannheimer Wasserturms in Regenbogenfarben.

Der CSD Rhein-Neckar war für den 8. August geplant. Mit dem Motto „Liebe ist nicht heilbar“ sollte der von Gesundheitsminister Jens Spahn eingebrachte Gesetzesentwurf unterstützt werden, der sogenannte Konversionstherapien verbietet. Diese Verfahren sind darauf ausgerichtet, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken. Das Gesetz soll voraussichtlich Mitte nächsten Jahres in Kraft treten. Verstöße sollen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einem hohen Bußgeld geahndet werden.