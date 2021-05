Die Konstruktion einer neuen Lüftungsanlage wäre für die Mannheimer Kultureinrichtung eigentlich ein Grund zum Feiern. Der Geschäftsführer schwankt in diesen Zeiten zwischen Optimismus und Angst.

Langsam schwebt das 500 Kilogramm schwere Bauteil über das Dach. Ein Ventilator der künftigen Lüftungsanlage wird von dem Schwerlastgiganten neben der Kuppel des Eventhauses am Alten Messplatz elegant abgesetzt. Über 1,2 Millionen Euro lässt sich die Kulturstiftung Capitol die spektakuläre Aktion kosten, damit künftig das Klima im Zuhörersaal gesteuert werden kann. Mit der neuen Konstruktion macht die Bühne einen großen Schritt in die Moderne. „Nach fast 100 Jahren können wir dann den Konzertsaal erstmals auch im Sommer kühlen“, erklärt Geschäftsführer Thorsten Riehle. In den kommenden Wochen sind hauptsächlich regionale Firmen am Werkeln, um Wände zu durchbrechen, Lüftungskanäle zu schaffen und die High-Tech-Anlage zu justieren.

Während das kulturelle Leben in Mannheim brach liegt, geht es im und am Capitol rund. Der Bau der allein 600.000 Euro teuren Lüftungsanlage ist eine wahre Herausforderung für den Planer, denn das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Der „dicke Brocken“ wird nun auf einem der Treppenhäuser verankert, damit er das historische Ensemble optisch nicht stört. „Alles in allem kommen hier gut und gern 1000 Tonnen zusammen, die können Flachdächer nicht tragen“, weiß Riehle.

Trotz klingt mit

Der Zeitpunkt für die aufwendige Aktion kommt für viele überraschend. Kultur findet während des erneuten Lockdowns erstmal nicht statt. „Wir haben niemals daran gedacht, das längst finanzierte Projekt abzublasen, und auch die aktuelle Lage hindert uns nicht daran“, sagt Riehle. Trotzig klingt dieser Satz. Allein im November wurden 23 geplante Veranstaltungen kurzerhand abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben.

„In der Pipeline war der Umbau schon seit zwei Jahren, aber gerade in der Pandemie wollen wir eines deutlich machen: Die Leute brauchen keine Angst zu haben, wenn sie ins Theater gehen“, sagt der Geschäftsführer. Mit dem neuen Konzept wird ein Luftaustausch viermal in der Stunde möglich, ohne dass die Saaltüren ständig geöffnet und die Dachluken gekippt werden müssen. Auch Aerosole werden mit der neuen Technik zielgerichtet nach draußen geblasen. Riehle sieht die Millionenausgabe, die über Spenden und Kredite finanziert wird, als die beste Investition für die Zukunft. Er gewinnt der vertrackten Lage sogar noch etwas Positives ab: „Wenn Vollbetrieb wäre und wir die ganze Zeit auf dem Dach bauen, wäre es auch nicht optimal. So können wir die Zeit nutzen und ein Zeichen setzen.“

Für immer auf Abstand?

Mindestens ein Jahr noch hängt seiner Ansicht nach der gesamte Kulturbetrieb in der Luft. Deshalb fährt das Capitol zunächst weiterhin auf Sicht. Er rechnet damit, dass vielleicht im September nächsten Jahres eine normale Bestuhlung des Hauses möglich sein könnte. Aber das Management will weiterhin vorsichtig agieren: „Selbst wenn wir das Virus ganz unter Kontrolle bekommen, ist es den Leuten zunächst unangenehm, eng neben Fremden zu sitzen. Deswegen bleiben wir auch später bei den Abstandsregelungen.“

Die Verunsicherung und Angst der Menschen, sich die Krankheit einzufangen und auf Theaterbesuche ganz zu verzichten, bereitet Thorsten Riehle derzeit große Sorgen. „Wir müssen einfach abwarten, was die nächsten drei Wochen bringen“, sagt er. Im Dezember stehen bislang noch 21 Veranstaltungen auf dem Programm. Zumindest in diesem Jahr ist das Haus, in dem Konzerte, Shows, Comedy und Kabarett gezeigt werden, dank Finanzspritzen von Bund, Land und Stadt finanziell abgesichert.

Und noch eine gute Nachricht für Musikfans: Die Serie der Live-Stream-Benefizkonzerte mit Sascha Krebs und Gästen wird ab Samstag 14. November, 18 Uhr, wiederbelebt. Die Konzerte sind auf www.facebook.com/capitolmannheim zu sehen.