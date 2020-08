In diesem Jahr gibt es keine Sommerpause bei der Mannheimer Abendakademie. Ganz im Gegenteil. Bis Mitte September lockt die Akademie mit rund 370 Präsenz- und Online-Kursen. Ein Blick auf die Website lohnt sich.

Für alle Daheimgebliebenen, denen der Badesee auf Dauer irgendwann zu langweilig wird, gibt es in der Abendakademie abwechslungsreiche Sommerwochen. So kann man im August und September in zahlreichen Fitnesskursen dem Corona-Speck den Kampf ansagen oder sich von sommerlichen Kochkursen für koreanisches Streetfood oder leichte vegane Gerichte inspirieren lassen.

Bei Fernweh bietet die Mannheimer Abendakademie auch Reisen an die Ostsee, das Süd-Elsass oder eine Kanu-Tagestour auf dem Neckar an. Wer jedoch diesen Sommer lieber in der Stadt verbringen möchte, findet auch hier auf der Internetseite der Volkshochschule genügend Freizeitbeschäftigung. Wie wäre es beispielsweise, mit dem Skizzenblock in Mannheim unterwegs zu sein, den Sportbootführerschein zu machen oder einmal selbst Seife zu sieden?

Auch ein Museumsbesuch ist möglich, um mit Kind und Kegel den heißesten Stunden des Tages zu entgehen. So freuen sich die Verantwortlichen der Akademie, ab sofort wieder die Familienführungen in der Kunsthalle anbieten zu können. Wer lieber selbst in den Sommerwochen kreativ werden möchte, kann sich in verschiedenen Kalligraphie-Workshops, beim „Urban Sketching“ (zu Deutsch: urbanes Zeichnen), im Sommerfloristik-Workshop oder bei schnellen Experimenten mit Acryl austoben.

Zurzeit gibt es laut der Abendakademie einige Themen, die viele brennend interessieren. Dazu gehören beispielsweise die Fragen rund um das Reise- und Arbeitsrecht. Schließlich stelle die Corona-Krise neben Berufstätigen auch Reisende vor viele Herausforderungen. In einem Seminar unter dem Motto „Homeoffice, Kurzarbeit, Quarantäne & Co.“ will Seminarleiterin Christina Bartmus-Sasu Fragen klären wie: Wird man bei Freistellung durch den Arbeitgeber weiterhin bezahlt und besteht die Pflicht, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn man in Quarantäne ist? In einem weiteren Seminar soll dann das Thema Reisen in der Coronazeit genauer beleuchtet werden. Welche Rechte und Pflichten Reisende etwa bei Rücktritt, Gutscheinlösung und Reisewarnung haben.

Wer in diesem Jahr nicht verreist, kann in der Abendakademie aber auch an seinen Fremdsprachen für den kommenden Sommerurlaub feilen. Zum Beispiel mit einem italienischen Krimi-Kurs. Für alle, die es ein bisschen „exotischer“ mögen: Erste erste Schritte in Russisch werden genauso angeboten wie ein Kurs in der Japan-Knigge. Außerdem können im Sommer im Sprachenzentrum alle gängigen Fremdsprachen erlernt werden.

Auch für junge Teilnehmer gibt es ein großes Angebot. Unter dem Stichwort „Sommerferien“ sind auf der Website alle Angebote für Kinder und Jugendliche zusammengefasst – hier findet man auch Schülerhilfekurse für alle, die etwas für die Schule gepusht werden müssen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen unter Telefon 0621 1076-150 und www.abendakademie-mannheim.de