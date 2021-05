Die steigenden Corona-Infektionszahlen bringen die Gesundheitsämter an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Seit gut zwei Wochen unterstützt nun die Bundeswehr auch die Behörde in Mannheim. Mit dabei ist auch der 18-jährige Lamont Kurz aus Neustadt. Hantierte der kürzlich noch mit Handwaffen und Granaten herum, ist er jetzt auch so etwas wie ein Seelsorger.

Im Stadthaus N 1 haben seit 22. Oktober 30 Soldaten aus Hardheim im Odenwald Quartier bezogen. Ihre Aufgaben: positiv getestete Bürger sowie deren Kontaktpersonen anrufen, Symptome erfragen, den möglichen Ansteckungsmoment zurückverfolgen und auf die Quarantänepflicht verweisen. „Manche erschrecken, wenn wir anrufen. Aber dann sind sie erleichtert, und stellen viele Fragen“, sagt Lamont Kurz, der wie seine Kollegen der ersten Kompanie des Panzerbataillons 363 angehört.

Vor etwas mehr als zwei Wochen hantierte der Berufssoldat noch auf dem Trockenübungsplatz in Hardheim im Odenwald mit Handwaffen und Granaten. Nun sitzt er im Stadthaus an einem Schreibtisch. Mit PC und Headset ausgestattet, telefoniert er sich durch die Quadratestadt. „Wie hatten Sie Kontakt zur infizierten Person, wurde ein Abstand eingehalten, wurde eine Maske getragen?“, geht er mit seinen Gesprächspartnern per Fragenkatalog das mögliche Ansteckungsszenario durch.

Kurz hat sich vor einem Jahr verpflichtet

Kurz gehört dem Team „Kontaktpersonen-Management“ an. „Das heißt, bereits positiv getestete Personen leite ich gleich weiter“, erzählt er. Er selbst sendet etwa Quarantäne-Bestätigungen einer Kontaktperson an den Arbeitgeber, im Verdachtsfall ordnet er einen Test oder bei stärkeren Symptomen ein Krankenhausbesuch an, ermittelt weitere Kontaktpersonen und sammelt Daten. Und ganz nebenbei ist bei all dem auch ein wenig Seelsorger und Kummerkasten für seine Gesprächspartner.

Vor genau einem Jahr verpflichtete sich Kurz als Berufssoldat. „Ich komme aus einer Militärfamilie, mein Vater diente für Amerika“, erzählt der 18-Jährige aus Neustadt. Seiner Pfälzer Heimat ist er durch den Aushilfsposten nun deutlich näher, die neue Telefon-Truppe jedoch in Mannheim untergebracht. „Wir sind natürlich anderes gewohnt. Aber wir sind anpassungsfähig, das passt schon“, sagt er über die momentane Aufgabe.

Die 30 neuen Kollegen sind große Hilfe

Jeweils 20 Soldaten stehen dem Mannheimer Gesundheitsamt an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Bis zu 375 Fälle werden an einem Tag schon mal „abgearbeitet“. „Das ist eine immense Entlastung“, sagt Sascha Krebs. Der vom Capitol bekannte Sänger und Schauspieler ist selbst ein neues Gesicht beim Gesundheitsamt. Im Frühjahr führte er für das Veranstaltungshaus unter anderem ein Streaming-Interview mit Peter Schäfer, dem Leiter des Gesundheitsamts durch. Weil Kultur-Aufträge derzeit kein Thema sind, bot Krebs sich schon im August der Behörde als Betreuer an. „Es war ein bisschen aus der Langeweile heraus, und weil ich wusste, dass Not am Mann ist“, sagt er. Relativ schnell bekam er dann die zweite Welle der Pandemie zu spüren. „Man arbeitet an einem Fall, da trudeln per E-Mail schon acht bis zehn weitere Fälle ein. Dann wird es schwierig, noch seriös und ohne Druck zu arbeiten“, erklärt er.

Daher falle mit den 30 neuen Kollegen nun eine Last von den Schultern. „Damit können wir sicher sein, dass uns nichts durchrutscht und die Datenbank gut gepflegt wird“, sagt Krebs. Und auch die Gespräche mit den Betroffenen seien sehr wichtig. Krebs: „Auch wenn Corona natürlich das Dauerthema ist, geht es noch immer um eine neue, unbekannte Erkrankung. Da ist es wichtig, ein wenig die Sorgen und Unsicherheiten der Menschen nehmen zu können.“

Hilfe an Test-Stationen oder im Klinikum denkbar

Stand jetzt dauert der Einsatz der Soldaten bis 4. Dezember. „Aber eine Verlängerung ist möglich“, sagt Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). Auch eine Ausdehnung der Tätigkeit sei denkbar, etwa beim Universitätsklinikum und den Test-Stationen. Auch dort wächst der bürokratische Aufwand mit den steigenden Infektionszahlen. Insgesamt fahre man gut damit, seit der Ausrufung der dritten Pandemiestufe alle Kontaktpersonen ersten Grades, also etwa der Ehepartner oder die Tochter der infizierten Person, testen zu lassen. Bei der Nachverfolgung und Ermittlung der Kontaktpersonen von Neuinfizierten komme man aber erst wieder richtig hinterher, seit die Soldaten dabei sind.