Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim soll in vielerlei Hinsicht einen Effekt über die Veranstaltung hinaus haben. In der Feudenheimer Au soll zum Beispiel ein Lebensraum für eine bedrohte Vogelart entstehen.

Da die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim unter der Überschrift der „Nachhaltigkeit“ stattfindend, hat sie sich eine Stärkung des Naturschutzes vor Ort zum Ziel gesetzt. Auf dem angrenzenden