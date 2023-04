Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp 700 Tage vor Eröffnung der Bundesgartenschau am 14. April 2023 in Mannheim haben die Macher über den Stand der Vorbereitungen informiert. Das über 80 Hektar große ehemalige Militärgelände Spinelli steckt demnach mitten in der Verwandlung. Und mancherorts deuten sich schon das Aussehen des Landschaftsparks und geplanter Attraktionen an.

Das eigentliche Buga-Gelände wird 62 Hektar, also 620.000 Quadratmeter, umfassen. Auf den restlichen 20 Hektar am nördlichen Rand zum Stadtteil Käfertal wird neue Wohnbebauung