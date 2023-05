Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach Pflanzung der ersten Bäume ist am Dienstag auf dem künftigen Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim mit dem Bau des Panoramastegs begonnen worden. Dieser soll den Besuchern besondere Einblicke in die Feudenheimer Au bieten, ohne dass diese das Landschaftsschutzgebiet betreten müssen.

„Der Panoramaweg stellt einen architektonischen Höhepunkt im Grünzug Nordost dar. Die filigrane Stahlkonstruktion wertet den Spinelli-Park auf. Als zwölf Meter hohe Aussichtsplattform