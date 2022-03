Auf Initiative der bulgarischen Bewohner im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West startet das dort ansässige Quartiermanagement eine Spendenaktion für geflüchtete Frauen und Kindern aus der Ukraine. Wer helfen möchte, kann seine Spenden am Freitag, 18. März, 10 bis 16 Uhr, in der zukünftigen Beratungsstelle in der Zeppelinstraße 45 abgeben. Folgendes wird benötigt: sehr gut erhaltene und saubere Frauenkleidung und -schuhe in allen Größen, Kinderkleidung und -schuhe in allen Größen, Kinderspielzeug, Handtücher, Bettwäsche, Decken, Hygienemittel wie Seife, Duschgel, Waschmittel, Spülmittel, Desinfektionstücher, Desinfektionsmittel, Pflaster, Damenbinden, Baby-Windeln und Nasstücher, Baby-Kosmetik, Taschentücher. Außerdem sind haltbare Nahrungsmittel gefragt. Ansprechperson ist Integrationslotsin Dessislava Dimitrova: Telefon 01575 0643906, E-Mail Dessislava.Dimitrova@neckarstadt-west.de.ill