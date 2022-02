Am Montag beginnen in der Feudenheimer Au, Teil des Areals für die Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim, die Garten- und Landschaftsbauarbeiten. Zeitgleich starten dann auch die Arbeiten am Neckarufer. Über eine Strecke von 3,3 Kilometer wird der Fluss naturnaher gestaltet. Das hat die Bundesgartenschau-Gesellschaft mitgeteilt. Bis zum Beginn der Buga im April kommenden Jahres sollen beide Gebiete fertiggestellt sein. Deshalb müssen ab sofort Teile der Feudenheimer Au abgesperrt werden und sind deshalb nur eingeschränkt nutzbar. So wird etwa der Weg am Fuße des Hochgestades der Au als Baustraße genutzt und ist bis auf Weiteres für Privatpersonen gesperrt. Auch im Bereich des Neckarvorlands wird es das ganze Jahr über Zugangsbeschränkungen geben. Dies gilt laut Buga-Gesellschaft insbesondere für das Neckarufer westlich der Riedbahn.