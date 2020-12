Eine brennende Kerze war wohl der Auslöser für ein Feuer am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße in Heidelberg. Laut Polizei wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall und Hilferufe aus dem Schlaf gerissen. Er alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Im Treppenhaus, das schon stark verraucht war, konnte er die 69-jährige Bewohnerin der Brandwohnung antreffen und aus dem Gebäude begleiten. Die weiteren 32 Bewohner wurden von Polizeibeamten geweckt. Sie verließen das Gebäude oder flüchteten sich auf die Balkone.

Die Wohnungseigentümerin, die unter Schock stand, ging allerdings nochmals ins Treppenhaus zurück, wurde dann aber von Polizisten wieder ins Freie begleitet. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Für die Bewohner wurde ein Wärmebus der RNV bereitgestellt. Gegen 4 Uhr konnten sie wieder in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist allerdings nicht mehr bewohnbar.