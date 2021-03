Das Haus in der Heidelberger Altstadt, das am Sonntagmorgen in Flammen stand, ist einsturzgefährdet. Das ist laut Polizei das Ergebnis eines Gutachtens. Dies sei auch der Grund, warum die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bislang noch keine Detailermittlungen hätten durchführen können. Solche seien erst möglich, wenn das Haus gefahrlos beteten werden könne. Das Feuer war um kurz nach 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte sich auf das darüber liegende Dachgeschoss ausgebreitet. Trotz des schnellen Eingreifens mehrerer Feuerwehren mit mehr als 100 Einsatzkräften griffen die Flammen auch auf die Dachgeschosse zweier benachbarter Häuser über, die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden dürfte in Summe im siebenstelligen Bereich liegen. Der 29-jährige Bewohner der Brandwohnung hatte sich lediglich leichte Brandverletzungen zugezogen, die in einer Klinik ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.